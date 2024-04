Via col vento - John Wayne riteneva Clarke Gable troppo stupido per fare qualsiasi cosa a parte recitare

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 30 aprile 2024) La star del western non vedeva di buon occhio il collega interprete di Rhett Butler nel film di Victor Fleming.era famoso per il suo carattere ruvido e la sua grinta sullo schermo e nella vita reale. Era solito non trattenersi nemmeno nelle dichiarazioni sui colleghi con i quali non aveva un grande rapporto. Tra i più criticati Montgomery Clift, definito da'un piccolo bastardo arrogante', e Gene Hackman, secondo'uno dei peggiori attori di Hollywood'. Soprannominato il Duca,facevadi un gruppo di personalità conservatrici di Hollywood, così come il suo fidato collaboratoreFord. Proprio da questo legame con il regista, nasce l'astio nei confronti della star di Via col, …