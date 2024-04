Uomini e Donne - Mario Cusitore torna sui social dopo cacciata | che ha detto

(Di martedì 30 aprile 2024) Come tutti i telespettatori disanno, il trono di Ida Platano si è concluso, nel peggiore dei modi. La donna, infatti, è andata via a seguito della conferma della segnalazione sue dell'autoeliminazione di Pierpaolo Siano. Ieri è stata effettuata una nuova registrazione di UeD durante la quale i telespettatori speravano di riscontrare novità sulla faccenda, ma Ida non era presente. Questo, dunque, vuol dire che il suo percorso si è definitivamente concluso. Ebbene, alla luce di questo,ha deciso dire sui. Il ragazzo era sparito da quando è scoppiata tutta la faccenda della segnalazione. Il suo account è stato preso d'assalto dagli hater, i quali lo hanno riempito di insulti. Ad ogni modo, adesso ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Giucas Casella arriva in studio per Smaschera re Tina . Ritorno insieme, invece, per Claudia ed Alessio! È stata registrata da poche ore una nuova puntata di Uomini e Donne . Al centro dell’attenzione c’è stato il Trono Over, poiché si è parlato molto poco del Trono ... Continua a leggere>>

Uomini e Donne , Anticipazioni oggi , martedì 30 aprile 2024 Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi , martedì 30 aprile 2024 , alle ore 14,45 su Canale 5. Trono Classico e Over accorpati. Ma quali sono le Anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni ... Continua a leggere>>

Ieri, nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne , Ida Platano ha abbandonato il trono dopo essere rimasta senza corteggiatori. La tronista, ex volto del trono Over del dating show di Maria De Filippi, ha infatti “cacciato” Mario Cusitore dopo un’accesa lite scatenata da una segnalazione ... Continua a leggere>>

U&D, Mario Cusitore dopo l'addio con Ida: 'È un fallimento solo se non ci hai provato' - Mario Cusitore torna sui social e rompe il silenzio dopo l'addio con Ida Platano a uomini e donne. Le ultime registrazioni del talk show Mediaset, previste in televisione durante il mese di maggio ...

Continua a leggere>>

"Gli alberi della pace" di Alanna Brown alla Biblioteca delle donne: il seminario - Per il ciclo Seminari in Biblioteca, il prossimo appuntamento è sabato 4 maggio alle 17.30 (Biblioteca delle donne, via Lincoln 121 - Palermo) con 'Gli alberi della Pace' di Alanna Brown (2021). Quest ...

Continua a leggere>>

UeD, Raffaella Scuotto: “Liti e lontananza, come va con Brando” - In un'intervista a Fanpage, Raffaella Scuotto ha raccontato come procede la storia con Brando Ephrikian: i dettagli ...

Continua a leggere>>