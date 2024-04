Anticipazioni Uomini e Donne oggi - 30 aprile 2024 | Trono Classico e Over

(Di martedì 30 aprile 2024), martedì 30è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, martedì 30, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diTornerà al centro dello studio Daniele Paudice che, dopo aver eliminato Valery con cui, nonostante vari alti e bassi non è scattata la scintilla, ha deciso di dedicare l’ultima parte del suo percorso a Gaia e Marika per poter fare una scelta decisa e ...

“A Casa di Enzo Ferrari, tra bulloni e tortellini": un talk show e attività di gusto in piazza per Piacere Modena al Motor Valley Fest - Il talk show è in programma per venerdì 3 maggio al Comune di Modena Il ruolo delle donne nel mondo dell’automotive ed il legame tra motori e cibo sono i temi che saranno affrontati da Renata Nosetto, ...

Dl coesione, le misure del governo per il lavoro: bonus tredicesime e incentivi per assunzione di lavoratori svantaggiati - Incentivi per le assunzioni di giovani, donne e lavoratori svantaggiati, con sgravi per due anni. E un'indennità di 100 euro ...

FE, una donna alla vice presidenza: è Beth Paretta. E Mahindra sceglie Vesti per i test dei debuttanti di Berlino - ROMA – La Formula E ha un nuovo vice presidente Sporting. È Beth Paretta, comunemente definita come una pioniera degli sport motoristici al femminile, il cui mandato ...

