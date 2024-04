Uomini e Donne - Ida Platano ha abbandonato il trono | la reazione di Mario Cusitore

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 30 aprile 2024) Ieri, nel corso della nuova registrazione di, Idahaildopo essere rimasta senza corteggiatori. La tronista, ex volto delOver del dating show di Maria De Filippi, ha infatti “cacciato”dopo un’accesa lite scatenata da una segnalazione arrivata in redazione. Stando a quanto emerso dalle “indagini” effettuate dall’opinionista Tina Cipollari, lo speaker radiofonico è stato avvistato in compagnia di una ragazza in un B&B. Tuttaviaha precisato che la donna – presumibilmente spagnola – in questione sia semplicemente una sua amica. Eppure, incalzato da Tina che gli ha chiesto di telefonare alla sua “amica”, l’ex corteggiatore ha titubato sostenendo che la donna, ...