Uno Stato incapace di tutelare la salute non può dirsi pienamente democratico

(Di martedì 30 aprile 2024) di Susanna Stacchini Unonon in grado di promuovere eladi garantire a tutti il diritto alle cure, non può definirsiper tutta l’ampiezza della sua accezione.e povertà non hanno punti d’incontro: dove c’è l’una non c’è l’altra. Disconoscere questa oggettività è un esercizio di potere cinico e protervo, dalle deleterie ripercussioni. Non si investe nella sanità, o lo si fa in modo alquanto discutibile. Di frequente le posizioni apicali delle Asl, a partire dai Direttori generali, sono ricoperte da professionisti con profili curriculari molto distanti dall’area medica o comunque sanitaria. Pertanto mancando competenze specifiche si limitano a soddisfare i desiderata del politico di turno, spesso altrettanto incompetente in materia. Ciò ...