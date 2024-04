Kadyrov - la verità sullo stato di salute del governatore ceceno | Molto malat - si cerca successore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 23 aprile 2024) Ladel leaderRamzanrimane un argomento di intenso dibattito e speculazione. Nonostante le frequenti voci sulla sua condizione fisica,continua a fare apparizioni pubbliche, che molti interpretano come tentativi di smentire tali speculazioni. Questo è quanto emerge da recenti report di Novaja Gazeta Europe, il giornale gestito dalla redazione in esilio del noto quotidiano russo. Latia di: situazione al limite per il leader, 47 anni, sarebbe afflitto da necrosi pancreatica,tia diagnosticata per la prima volta nel 2019. Da allora, il leaderha subito vari interventi chirurgici e si è sottoposto a cure mediche regolari presso l’Ospedale clinico ...