Salute individuale e collettiva. Garantirla è compito dello Stato

(Di martedì 16 aprile 2024) "La Repubblica tutela lacome fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". La formulazione dell’articolo 32 sembrerebbe, a prima vista, piuttosto generica. Combinandolo però ai fondamentali artt. 2 e 3 il diritto allaacquisisce una valenza generale. E richiede di fatto alloe le Regioni di predisporre strutture, mezzi e personale idonei ad assicurare una condizione diottimale alla singola persona e insieme alla collettività. L’ex magistrato Gherardo Colombo lo spiega così a Raiscuola: "La Costituzione, partendo sempre dalla ...

Diritto alla Salute privilegio dei cittadini o patrimonio dell’umanità - di Giordana Ruzzolini La pandemia prima e l’immigrazione incontrollata poi (di cui è tutt’oggi vittima il nostro paese) sommata al fallimento del sistema sanitario pubblico, ha portato alla ribalta il ...altovicentinonline

Monte Sant'Angelo tira "Un calcio alla normalità": così la promozione della Salute passa per lo sport - Successo per l’evento di inclusione sociale e sportiva promosso da Anpis in collaborazione con il Comune di Monte Sant’Angelo, l’Accademia Calcio di Monte e altri partner ...foggiatoday

Profilassi vaccinale garanzia di Salute - La profilassi vaccinale per i nostri amici animali di casa come cani, gatti e coniglietti, anche se non è obbligatoria viene eseguita con assiduità da quasi tutti i loro padroni.lagazzettadelmezzogiorno