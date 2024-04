(Di martedì 30 aprile 2024) Appuntamento da non perdere con “Una,– in“. Il concerto-evento contro la violenza sulle donne che si terrà all’di Verona nei primi giorni di maggio, sarà trasmesso su Rai1. Vediamo insiemee chi saranno iche si esibiranno. “Una– in”: da Annalisa alla Mannoia, il concerto per le donne Sarà Amadeus a condurre il concerto-evento “Una– in“. Le due serate, previste per sabato 4 e domenica 5 maggio, saranno riassunte in un unico evento che andrà in onda mercoledì 8 maggio in prima serata su Rai1. A renderlo noto è il presentatore in un post su instagram. Amadeus all’di ...

Vediamo chi sono i cantanti di Una nessuna centomila , concerto-evento contro la violenza sulle donne che andrà in scena all'Arena di Verona.

MILANO – AssoConcerti è al fianco di "Una nessuna centomila – in Arena" , il doppio appuntamento con le grandi voci della musica italiana insieme contro la violenza sulle donne , in programma il 4 e 5 maggio all'Arena di Verona.

"Una nessuna centomila – in Arena" condotta da Amedeus: quando in tv e cantanti che si esibiranno per dare un sostegno alle donne vittime di violenza

Dalla Fionda di Albenga 8mila euro in beneficenza - "Una nessuna centomila" e "Every Child is My Child" sono le organizzazioni destinate a ricevere le offerte raccolte dai Fieui di Caruggi

