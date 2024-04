Una nessuna centomila | su RaiUno il solito circo che non risolve nulla

Andrea Abodi , ministro per lo sport e i giovani, a margine la presentazione dell’evento ‘Vivicittà 2024 ‘, la manifestazione podistica in contemporanea che si correrà in tutta Italia domenica 14 ... (sportface)

Dopo l'esplosione alla centrale idroelettrica di Bargi a Suviana nell'appennino bolognese in merito alle presenze di amianto "abbiamo fatto la verifica su quanto poteva essere andato in aria, non ci ... (liberoquotidiano)

Bori, nessun passo avanti sul sisma di Perugia e Umbertide - "Nessuno stanziamento ma, anzi, soltanto l'ennesima procedura burocratica che delude chi aveva sperato nel contrario e rinvia l'inizio della ricostruzione": così il segretario del Partito democratico ...ansa

La moschea non è ufficiale Allora a decidere se può restare aperta sarà Salvini - Al via la discussione di un ddl sul terzo settore. Il Mit stabilirà paletti per i luoghi d'incontro delle religioni che non hanno fatto intese con lo Stato. E ...huffingtonpost

Caso Visibilia, Santanchè: "Vado avanti tranquilla, se ci sarà il rinvio a giudizio vedremo" - Dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti della ministra del Turismo relative al fascicolo su Visibilia Editore aperto dalla Procura di Milano ...tgcom24.mediaset