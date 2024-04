AssoConcerti sostiene Una nessuna centomila – in Arena contro la violenza sulle donne

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 23 aprile 2024) MILANO –è al fianco di “Una– in”, il doppio appuntamento con le grandi voci della musica italiana insiemela, in programma il 4 e 5 maggio all’di Verona. Il sostegno dell’Associazione, che raggruppa i più importanti organizzatori e produttori di musica dal vivo rappresentando più dell’80% della realtà dei concerti in Italia, non poteva mancare in un’occasione tanto importante e speciale, per ribadire il messaggio di prevenzione e contrasto alladi genere, a partire dalla musica. “La musica dal vivo, oltre ad essere la nostra ‘missione’, in quest’epoca di profonda solitudine si sta dimostrando anche come la più grande occasione per ...