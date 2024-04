(Di martedì 30 aprile 2024) Quali sono i vissuti deglidella Lunigiana? Da circa un anno alcuni esperti stanno raccogliendo dati che poi verranno elaborati e divulgati. Ilsi chiama ‘Incontrare il desiderio degli’ e ha preso il via lo scorso anno, in occasione dell’Agorà della salute e dell’Afa Day, unpromosso dalla Società della Salute della Lunigiana, in collaborazione con Sps, un’agenzia di ricerca e intervento di Roma, che si occupa di studiare le criticità che incontrano i sistemi di convivenza nella nostra contemporaneità. Gli esperti hanno esplorato due servizi, in particolare: l’Afa, Attività Fisica Adattata in Lunigiana e i Centri Socialia Roma, nell’ipotesi che i due servizi incontrino il desiderio deglie possano dunque illuminare circa la loro ...

I costi di Villaggio Novoli vanno da 1.265 euro a 1.470 euro euro. Gli affitti non sono adatti alle tasche di tutti, ma per gli Isee bassi è previsto un aiuto Continua a leggere>>

Un progetto di ascolto per gli anziani - Esperti raccoglievano dati per il progetto 'Incontrare il desiderio degli anziani' nella Lunigiana, esplorando servizi e vissuti per migliorare le cure. Quali sono i vissuti degli anziani della ...

Continua a leggere>>

Un progetto per il cantiere incompiuto - Entro il 15 giugno è atteso il progetto di fattibilità tecnico-economica per il poliambulatorio di via Brocherel ad Aosta. A fine anno l'avvio della gara per il completamento dello stabile e la sua ge ...

Continua a leggere>>

Alberto Steidl è il candidato sindaco di progetto Futuro per Morazzone - La lista ha diramato un comunicato stampa nel quale spiega: "I due temi chiave del progetto sono comunità e ambiente" ...

Continua a leggere>>