Anziani a Pescara | al via il progetto per contrastare le truffe

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 23 aprile 2024)- È ripartita ala campagna di sensibilizzazione e contrasto alleche colpiscono gli. Il"Stop alle", promosso dal Comune e dall'associazione "Domenico Allegrino", si propone di informare e supportare gli over 65, i loro familiari e l'intera cittadinanza nella lotta contro questo fenomeno in crescita. L'iniziativa, giunta alla sua terza edizione, è finanziata dal Ministero dell'Interno e prevede diverse azioni: Una guida antitruffa online: consultabile sul sito del Comune di, offre consigli pratici per difendersi dai truffatori e informazioni sui servizi disponibili sul territorio. Un numero verde gratuito: 800 002082, attivo dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30. Il servizio offre ascolto ...