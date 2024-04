Legami di carta tra giovani e anziani | un nuovo progetto su Kendoo

(Di venerdì 19 aprile 2024) Dare vita a un’amicizia epistolare tra gli studenti delle scuole superiori e gli over 65 del territorio bergamasco. È l’obiettivo deldi ACLI Bergamo, che sbarca sulla piattaformagrazie al mentor Bergamo Smart City & Community

Giacarta , 11 apr. (Adnkronos) - L' Indonesia ha accettato di normalizzare i legami con Israele e in cambio di diventare membro dell'Ocse. Lo scrive Ynet. La decisione è stata presa dopo tre mesi di ... (liberoquotidiano)

La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia - Infine, con il progetto «Legami di carta», le ACLI intendono favorire, attraverso la scrittura, il dialogo intergenerazionale: se è vero che ogni anziano ha esperienze e conoscenze da condividere, ...ecodibergamo

Russia rafforza Legami con sud e est del mondo - La Russia continuerà a rafforzare i Legami in tutti i settori con i paesi del Sud e dell'Est del mondo, che condividono l'impegno nei confronti dei principi della carta delle Nazioni Unite e sostengon ...osservatoriosullalegalita

Associazione Inner Wheel, consegnata la carta costitutiva nel primo club di Lucca - Si tratta di un momento emozionante per l’Inner Wheel, una delle più grandi associazioni femminili di volontariato al mondo: non solo festeggia quest’anno il suo centenario, ma ha visto questa mattina ...lagazzettadilucca