Un Posto al Sole anticipazioni dal 6 al 10 maggio | Rosa e Damiano ai ferri corti

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di martedì 30 aprile 2024) Se sei un fan incallito della soap italiana “Unal”, preparati perché la prossima settimana, dal 6 al 102024, sarà carica di emozioni e colpi di scena che ti terranno incollato allo schermo. Siamo qui per darti un assaggio delle trame che ti aspettano, senza rovinarti le sorprese! Uomini e Donne: Ida se ne va! Lo sfogo sui social UnalLunedì 6La tensione raggiungerà il suo apice quandoannuncerà ala sua decisione di abbandonare la loro casa, gettando una nuova ombra sulla loro relazione già turbolenta. Nel frattempo, Viola si rivolgerà a Eugenio per chiedere aiuto, mentre Nunzio si batterà per dimostrare l’innocenza di un ...