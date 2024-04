Un Posto al Sole su Rai 3 - anticipazioni dal 29 aprile al 3 maggio 2024 | Nunzio ha sospetti sulla talpa

(Di domenica 28 aprile 2024) Tornano le avventure dei protagonisti della soap in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:50 Ecco le trame delle puntate di Unal, in onda su Rai 3 alle 20:50. Leci svelano le nuove avventure dei numerosi personaggi che animano la prima soap opera interamente prodotta in Italia ed anche la più longeva. Ecco cosa succederà nella settimana che va dal 29al 3. La serie ambientata a Napoli, arrivata alla 28esima stagione, viene trasmessa dal lunedì al venerdì. Come sempre si potrà seguire la soap in live streamingpiattaforma RaiPlay, dove è possibile guardare, nella sezione On Demand, anche le puntate precedenti. Trame delle puntate in …

Ad Un posto al sole , un gradito ritorno a Palazzo Palladini porterà scompiglio nella già compromessa vita matrimoniale di Guido e Mariella, come si evince dagli spoiler relativi alle prossime puntate della soap opera partenopea. Ricordiamo che i due coniugi, da qualche settimana, sono entrati in ... Continua a leggere>>

Giancarlo Todisco sarà sempre più infastidito dalla vicinanza tra Michele e Silvia, come annunciano le trame Un posto al sol dal 29 aprile al 3 maggio 2024. Intanto, Nunzio continuerà ad essere molto preoccupato per le condizioni di salute di Diana. Il giovane, inoltre, sarà anche molto ... Continua a leggere>>

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 29 aprile 2024 . Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Marina chiede rà a Raffaele di darle una mano per mantenere l'equilibrio con Ida. Il portiere sarà dis Posto a darle una mano? Continua a leggere>>

Un posto al sole trame al 3 maggio: Nunzio in pena per Diana, Marina si rivolge a Raffaele - Le trame di Un posto al sole dal 29 aprile al 3 maggio 2024 rivelano che Nunzio sarà in pena per Diana, dato che le condizioni di salute della donna non miglioreranno. Intanto tra Roberto e Ida ci sar ...

