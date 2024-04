Precompilata al via - il modello 730 diventa semplificato Sezioni al posto di codici e quadri L’invio dal 20 maggio

(Di lunedì 29 aprile 2024)e ora anche semplificata . La dichiarazione dei redditi di quest’anno predisposta dall’ Agenzia delle Entrateancora più immediata e fruibile, senza piùe righi, ma divisa in semplici, come 'casa' o 'famiglia'. I modelli saranno disponibili online da domani. Tramite Spid , Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi sarà possibile...

L'innovazione del 730 semplificato: una nuova era per la dichiarazione dei redditi in Italia - A partire dal pomeriggio di martedì 30 aprile, i cittadini italiani avranno a disposizione una nuova versione semplificata del modello 730 per la dichiarazione dei redditi. Questa innovazione, introdo ...

Il modello 730 precompilato versione 2024 diventa semplificato - Da domani sarà possibile accedere attraverso le proprie credenziali all’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate per consultare i dati messi a disposizione dal Fisco, che costituiranno l’oss ...

Fisco, precompilata al via con il nuovo 730 semplificato: domani i modelli, dal 20 maggio l’invio - Un provvedimento delle Entrate mette in movimento la macchina delle dichiarazioni. Quest’anno ci sarà un percorso semplificato per i contribuenti ...

