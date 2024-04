UeD anticipazioni | Ernesto cacciato - Daniele annuncia la scelta

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 30 aprile 2024) Martedì 30 aprile è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. In tale occasione c'è stato un vero e proprio colpo di scena inerente il Trono Over. Maria De Filippi ha informato i presenti in studio circa alcune segnalazioni inerentiRusso. Esse sono state alquanto precise e dettagliate, al punto da spingere la padrona di casa a prendere una decisione piuttosto drastica. Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, di Ida Platano non ci sono state più notizie, proprio come accaduto anche nella registrazione di ieri. In merito aPaudice, poi, il ragazzo hato che la prossima settimana effettuerà la sua. Si segnala che la prossima settimana saranno effettuate le ultime due registrazioni della stagione di Uomini e Donne, poi, il programma chiuderà i battenti verso fine ...