Uomini e Donne anticipazioni oggi | scintille tra Ernesto e Marianna?

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 12 aprile 2024) Sei pronto per un nuovo appuntamento con il dating show più amato d’Italia?, venerdì 12 aprile 2024, alle ore 14:45 su Canale 5, torna, il programma condotto dalla celebre Maria De Filippi. Sia il trono classico che quello over saranno protagonisti di questa emozionante puntata. Scopriamo insieme lepiù succulente. Temptation Island 2024: svelata la data d’inizio. Presto in onda: Marcello e Tiziana rompono la relazione Nella puntata di, assisteremo alla conclusione della frequentazione tra Marcello Messina e Tiziana Riccardi. I due hanno deciso di interrompere la loro relazione poiché hanno capito di non avere ...