Anticipazioni Uomini e Donne | Il Dietrofront Di Ernesto Con Barbara!

(Di lunedì 1 aprile 2024): grazie a Pierpaolo, Ida ha cambiato idea decidendo di rimanere nel programma. Intanto una nuova coppia ha lasciato la trasmissione insieme! È stata registrata da poche ore una nuova puntata di. Al centro dell’attenzione c’è stata Ida che, dopo aver deciso in precedenza di abbandonare il trono, ha poi cambiato idea grazie al comportamento dei suoi corteggiatori. Una coppia ha lasciato il programma mentre c’è stato un gradito ritorno.: Ida ci ripensa, rimarrà nel programma! Da poco è stata registrata una nuova puntata di. Tutto è ripartito dal punto in cui ci si era interrotti, ossia dalla volontà di Ida di abbandonare il trono. ...

È scoppiata una rissa in studio durante la registrazione del trono classico e del trono over di Uomini e Donne di domenica 31 marzo 2024, con due dame che si sono messe le mani addosso, costringendo ... (anticipazionitv)

Terra Amara a Pasqua ascolti da capogiro: un risultato incredibile! - Malgrado fosse la domenica di Pasqua e molta gente non fosse davanti alla Tv a vedere la puntata pomeridiana della serie turca più vista in [...] ...leichic

Uomini e Donne oggi 1 aprile non va in onda: quando torna Maria De Filippi e cosa vedremo al suo posto - Uomini e Donne oggi 1 aprile non va in onda: quando torna Maria De Filippi e cosa vedremo al suo posto. Le Anticipazioni della registrazione.blogtivvu

Cosa succede nelle puntate di questa settimana della soap spagnola - Che cosa succederà nelle nuove puntate della soap La promessa in onda su Canale 5 e in streaming da lunedì 1 a venerdì 5 aprile 2024: trame e Anticipazioni.gazzetta