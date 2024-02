Metamorfosi e trasformazioni | aperta la call for proposals per Christmas Design 2024

Aperta la call for proposals per Christmas Design 2024

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Bergamo. “Aziende, artisti eer unitevi!”. Questo l’invito di Maurizo Vegini, direttore artistico di, la mostra diffusa di arte e creatività che il 22 febbraioha aperto ufficialmente le candidature per la sua seconda edizione. Una chiamata rivolta a realtà imprenditoriali che intendano veicolare un messaggio universale, patrocinando il lavoro di artisti eer di fama ed emergenti, ma anche a creativi che vorrebbero esporre in proprio i frutti del loro talento e alle istituzioni culturali del territorio.è la mostra diffusa che porta nelle piazze e nelle vie più belle di Bergamo le opere firmate daer e da artisti analogici e digitali, installazioni d’autore commissionate e ...

