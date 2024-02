Roma Sabato 10 Febbraio alle ore 18 conferenza del prof Fagiolo “Dante Architetto La struttura dell’Inferno” | finissage della mostra Meta-Inferno aperta dal 6 2

(Di martedì 6 febbraio 2024) Cronache Cittadine– Presso la Gria dei Miracoli di, in Via del Corso 528 a10L'articolo Cronache Cittadine.

Il Weekend è alle porte e si tratta dell’ultimo fine settimana del primo mese dell’anno. Le temperature sono ancora basse ma non vietano di uscire e ... (funweek)

CASSINO – Una sfida e un progetto a cui la Banca Popolare del Cassinate lavora da tempo: l’ apertura di una nuova filiale a Roma . E’ in programma ... (temporeale.info)

Il Weekend è alle porte e sono tante le persone che si preparano per una gita fuoriporta o una passeggiata al centro. Roma è ricca di eventi che i ... (funweek)

ROMA, 06 FEB - In occasione del Giorno del ricordo e dell'esodo giuliano-dalmata, sabato 10 febbraio, dalle ore 18 e fino all'una di domenica, la facciata di Montecitorio si illumina con il tricolore.Intervistato da Tag24, Ciccio Graziani ha parlato della prossima gara della Roma. I giallorossi sabato pomeriggio all'Olimpico affronteranno l'Inter. "È la prova del nove, soprattutto perché per la ...Al Teatro Verde di Roma, sabato 10 e domenica 11 febbraio alle ore 17 il Carnevale si festeggia con “Opera Buffa” con Andrea Calabretta e Gianluigi Capone. L’opera italiana in 60 minuti Una carrellat ...