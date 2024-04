(Di martedì 30 aprile 2024) Se la Russia mostrerà un sincero desiderio diper porre fine alla guerra in, gli Stati Uniti saranno sicuramente presenti: lo ha detto il segretario di Stato americano Anthonyin una conversazione con il presidente del World Economic Forum, Borge Brende, a Riad, secondo quanto riporta Radio Liberty. La fine della guerra dipende dal presidente russo Vladimir Putin, ha affermato: "Non appena la Russia dimostrerà di voler sinceramente, noisicuramente lì, e credo che anche gli ucraini saranno lì", ha aggiunto.

(Adnkronos) – La Cina aiuta la Russia nella guerra contro l'Ucraina. E gli Stati Uniti, se Pechino non cambierà rotta, sono pronti ad agire. E' il messaggio che il segretario di Stato americano, Antony Blinken , recapita nella sua visita in Cina. "La Russia avrebbe problemi a sostenere il suo ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – La Cina aiuta la Russia nella guerra contro l'Ucraina. E gli Stati Uniti, se Pechino non cambierà rotta, sono pronti ad agire. E' il messaggio che il segretario di Stato americano, Antony Blinken , recapita nella sua visita in Cina. "La Russia avrebbe problemi a sostenere il suo ... Continua a leggere>>

Usa, ultimatum contro la Cina a Xi Jinping: stop aiuti alla Russia - blinken alla Cina: interrompete il sostegno a Mosca Negli scorsi ... Questo è stato l’avviso più duro rivolto dagli Usa sul dossier della guerra d’ucraina per alcune ragioni: in primis, perché emesso ...

Continua a leggere>>

Times: l’Italia invierà in ucraina missili a lunga gittata. Cioè utilizzabili per colpire oltre il confine russo (A.P.) - I missili saranno usati principalmente dall’esercito ucraino per essere lanciati contro la Crimea ... Continua a salire il numero dei morti, mentre blinken preme su Hamas perchè accetti una tregua, ma ...

Continua a leggere>>

ucraina: blinken, 'ci saremo se Mosca vuole negoziare' - Se la Russia mostrerà un sincero desiderio di negoziare per porre fine alla guerra in ucraina, gli Stati Uniti saranno sicuramente presenti: lo ha detto il segretario di Stato americano Anthony Blinke ...

Continua a leggere>>