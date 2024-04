Le partite del fine settimana in C - Eccellenz - Promozione e Prima categoria Lotta a distanza tra Recanatese e Vis Pesaro

(Di sabato 27 aprile 2024) Lee i relativi arbitri del weekend in C,a,. Serie C. Domani alle 20 l’ultimo turno: Ancona-Lucchese: Leone di Barletta; Arezzo-Sestri Levante: Cappai di Cagliari; Carrarese-Pontedera: Zago di Conegliano; Cesena-Perugia: Mazzoni di Prato; Fermana-Pescara: Crezzini di Siena; Gubbio-Rimini: Totaro di Lecce; Olbia-Spal: Colaninno di Nola; Pineto-Torres: Di Loreto di Terni; V.Entella-: Bordin di Bassano del Grappa: Vis-Juventus Next Gen: Canci di Carrara. Classifica: Cesena 93; Torres 74; Carrarese 70; Perugia 63; Gubbio 56; Juve NG 54; Pescara, Pontedera 52; Arezzo, Rimini 50; Spal 46; Pineto, Sestri 44; Entella 42; Ancona 41;38; Vis36; Fermana 31; Olbia ...

Verso Infernotto-S. Sebastiano, Stefanizzi: “Dobbiamo puntare al massimo” - Sarà Infernotto-San Sebastiano una delle sfide cruciali nel 28° turno del girone C di promozione, importante sia in chiave primo posto che per il raggiungimento della salvezza matematica.

promozione - La sfida. Castelnuovo all’assalto. I gialloblu ci provano con l’Intercomunale - Ultima casalinga del Castelnuovo, domani, alle 16 al "Nardini", contro i pistoiesi dell’Intercomunale Monsummano, allenati da Mirco Matteoni che, all’andata, vinsero per 1-0 con un gol di Ferrara, una ...

