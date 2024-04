Tutti gli incidenti di stile nella storia del Met Gala

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 30 aprile 2024) Il primo lunedì del mese di maggio è il lunedì più atteso di tutto l’anno. Vede protagonista infatti il Met, ovvero il party di inaugurazione della mostra di moda che si terrà al Metropolitan Museum di New York. Ogni anno c’è un nuovo tema e i famosi invitati, attori e attrici, cantanti, modelle, stilisti, fanno a gara per sfoggiare l’outfit più azzeccato. E qualche volta si lasciano prendere la mano, esagerando con mise davvero eccessive e fuori luogo. A patrocinare il Metla rivista Vogue America, sotto la guida della famosissima direttrice, Anna Wintour, proprio come aveva fattoprima edizione del 1948 l’allora direttrice Eleanor Lambert. GUARDA LE FOTO I look più ...