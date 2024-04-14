Alanyaspor-Galatasaray lunedì 15 aprile 2024 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Alanyaspor - Galatasaray! Ilk 11'ler belli oldu - Süper Lig'in 32. haftasinda Galatasaray, bugün deplasmanda Alanyaspor ile karsilasacagi maçin ilk 11'leri belli oldu. Alanyaspor: Ertugrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oguz, ...milligazete.tr

Alanyaspor – Galatasaray canli maç anlatimi - Futbol ve Spor Haberleri - Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Ligin 32nci haftasinda karsi karsiya geliyor. Maçin canli anlatim seçenekleri ...cnnturk

Alanyaspor - Galatasaray maçi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda (Trendyol Süper Lig 32. hafta) Ilk 11'ler belli oldu - Trendyol Süper Lig’in 32. haftasinda lider Galatasaray, Alanyaspor’a konuk oluyor. Sampiyonluga bir adim daha yaklasmak isteyen sari-kirmizililar, Alanyaspor’u deplasmanda maglup ederek üç puani hanes ...ntvspor