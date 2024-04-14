Alanyaspor-Galatasaray lunedì 15 aprile 2024 ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Okan Buruk, Alanyaspor'a karsi zafer planini belirledi - Trendyol Süper Lig'in 32'nci hafta mücadelesinde Alanyaspor'a konuk olacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bu mücadelede zaferi getirecek planini belirledi. Buruk, önde baski ile Antal ...aksam.tr

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor! - Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasinda bugün VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Karsilasmada, yabanci VAR hakemi görev alacak.ajanshaber.tr

Okan Buruk'un istegi önde pres ve erken gol! - Teknik direktör Okan Buruk, hafta boyunca Alanyaspor'a özel olarak hazirlandi. Rakibin zayif yönlerini belirleyen tecrübeli hoca, oyunculara adeta turuncu-yesilli takimi ezberletti. Buruk, mücadelede ...webaslan