Alanyaspor-Galatasaray (lunedì 15 aprile 2024 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 14 aprile 2024) Si chiude il trentaduesimo turno di Superlig turca e il Galatasaray di Okan proverà a difendere il primo posto dagli assalti del Fenerbahce nella trasferta sul campo dell’Alanyaspor. La squadra di Tekke arriva da 7 risultati utili consecutivi, ed è addirittura a -5 dal quarto posto, dopo aver abbandonato la zona bassa della classifica. Una grande rimonta degli arancio verdi nel 2024 che InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi tutta la notizia su infobetting
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