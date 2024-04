Tumore al seno - scoperta una nuova variante ereditaria

I corpi di Cinque persone , tra cui 2 bambini, sono stati trovati senza vita in una abitazione alla periferia di Oklahoma City, stati Uniti. Secondo la polizia, si tratterebbe di omicidio: "Sono deceduti in maniera violenta". Indagini in corso.Continua a leggere Continua a leggere>>

Bruttissimo Incidente stradale poco dopo le 13.30 di oggi, martedì 23 aprile, a Monticello Conte Otto, in provincia di Vicenza. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale Nordest Vicentino, una Lancia Y guidata da un 45enne di Zugliano, N.D.V., stava percorrendo via Chiesa con direzione ... Continua a leggere>>

Così la Milano del sapere rilegge il genio Leonardo - Serata sulle scoperte e il rapporto con la città Tra gli ospiti la star della Fisica Fritjof Capra Rientra nelle celebrazioni del centenario dell'Università degli Studi la serata Come raccontare una s ...

Continua a leggere>>

Sesso nel sonno, che cos'è l'imbarazzante disturbo di cui si fatica a parlare - Risvegli notturni inconsapevoli per fare sesso o masturbarsi, che non lasciano traccia nei ricordi mattutini. Difficili da riconoscere e stimare, chi ne soffre spesso non ha idea della propria attivit ...

Continua a leggere>>

Iss, no allarme per ritorno malaria dopo scoperta zanzara in Salento - Roma, 30 apr. (Adnkronos Salute) - Il ritrovamento, lungo la costa salentina tra Lecce e Otranto, di una zanzara, Anopheles sacharovi, rinvenuta dopo ...

Continua a leggere>>