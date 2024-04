La vera Martha di Baby Reinder scoperta online attacca Gadd ma vi sono molti dubbi

Una donna scozzese è stata identificata come la Martha Scott della serie Baby Reindeer su Netflix ma senza che fosse specificato il suo vero nome. La stalker nella vita reale ha affermato: "Qui sono io la vittima , il successo di questa serie è stato una grave intrusione nella mia privacy. Non l'ho ... Continua a leggere>>

L'attrice Jessica Gunning interpreta in Baby Reindeer la stalker Martha e ha chiesto ai fan di non indagare sulla vera identità delle persone coinvolte nella storia. l'interprete di Martha nella serie Baby Reindeer , che ha ottenuto un grande successo su Netflix, ha chiesto ai fan di smetterla di ... Continua a leggere>>

Martha Scott (Jessica Gunning) è la stalker di Donny Dunn in 'Baby Reindeer'. La serie è ideata, scritta e interpretata da Richard Gadd, che ha vissuto in prima persona quanto racconta. L'uomo però non ha voluto svelare la vera identità della donna che lo ha perseguitato, così come non si sa che ...

Continua a leggere>>