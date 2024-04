Cinque persone trovate morte in casa in Usa - la scoperta di un bimbo di 10 anni | “Sono stati uccisi”

Tentato omicidio ad Afragola . Le motivazioni da ricercarsi in attriti pregressi per banali questioni di vicinato Tentato omicidio ad Afragola . Una violenta aggressione si è verificata il 21 aprile in Piazza Castello . Il fatto è culminato con il ferimento di cinque persone , tre delle quali a colpio di arma da fuoco e due a colpi di mazze da baseball. A diffondere la notizia una comunicazione della Procura di Napoli Nord. Due delle vittime ... (puntomagazine)

Sono cinque le persone rimaste ferite nella sparatoria avvenuta domenica 21 aprile in piazza Castello ad Afragola, quando due gruppi familiari, appena usciti dalla chiesa, si sono fronteggiati a colpi di mazze da baseball e pistole. Sul caso indaga la Procura di Napoli Nord che ha già identificato i responsabili e ha notificato nei loro […] L'articolo Afragola, far west dopo la messa: cinque persone in carcere. Lite per motivi di vicinato ... (teleclubitalia)