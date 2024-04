Tre agenti feriti e cinquanta identificati | ancora violenze dagli antagonisti a Torino

A Torino, davanti alla questura, un gruppo formato da circa 50 autonomi dei centri sociali ha circondato un’auto della polizia per liberare un uomo di origini marocchine che doveva essere accompagnato in un centro di rimpatrio per essere estradato. Alcuni hanno cercato di aprire le portiere ...

Assalto a Torino nel pomeriggio di oggi, 28 febbraio 2024, a una pattuglia della polizia di Stato che stava portando un uomo di origini marocchine a un centro di rimpatrio in Lombardia per essere espulso dall'Italia L'articolo Torino: antagonisti attaccano auto della polizia per liberare un ...

