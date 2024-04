Traffico Roma del 30-04-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità e code perintenso su raccordo anulare in carreggiata esterna tra la Pontina è l’appia e poi in carreggiata interna tra la Cassia Veientana della Salaria e più avanti tra Nomentana e Tiburtina file poi sulla tangenziale est tra di Francesca l’aria verso San Giovanni in direzione dello Stadio Olimpico tra Nomentana e Salaria in occasione del concerto del primo maggio al Circo Massimo chiusa da ieri via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro da stasera altre modifiche interesseranno diverse vie adiacenti l’area del Circo Massimo con chiusure dalle ore 20 anche di Piazzale Ugo La Malfa e di via della Greca le riaperture sono previste giovedì 2 maggio questa sera per lavori sulla metro a chiusura anticipata con ultime corse dai capolini ...