Traffico Roma del 30-04-2024 ore 16 | 30

Luceverde Roma Buon pomeriggio per trovarti in redazione Sonia cerquetani rallentamenti e code per Traffico intenso sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra la Pontina è l’appia e poi in carreggiata interna tra la Nomentana e la Tiburtina file che li troviamo sulla tangenziale est tra Corso ...

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità al momento abbiamo Traffico a cento su piazza Risorgimento via Andrea Doria via della Giuliana e via Cola di Rienzo su via del Tritone via Cavour via Merulana alcuni tratti di via Casilina e via di Torre Spaccata Traffico ...

