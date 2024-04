Traffico Roma del 30-04-2024 ore 15 | 30

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità al momento abbiamo Traffico a cento su piazza Risorgimento via Andrea Doria via della Giuliana e via Cola di Rienzo su via del Tritone via Cavour via Merulana alcuni tratti di via Casilina e via di Torre Spaccata Traffico ...

Continua a leggere>>

Luceverde Roma mentre Parti dalla redazione riaperto al Traffico via Felice Salemme chiusa ieri per lavori urgenti rallentamenti per incidente in via Della Riserva Nuova all’altezza di via per un altro incidente rallenta il Traffico in via Collatina in prossimità di via Pio Semeghini in vista del ...

Continua a leggere>>