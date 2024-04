Traffico Roma del 30-04-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 aprile 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione sul Raccordo Anulare incolonnamenti a tratti in interno a Trecase Salaria e tra Casilina Ardeatina attenzione in questo tratto segnalato anche un inch in carreggiata esterna abbiamo file tra le uscite casiline Tiburtinaintenso lungo la tangenziale est con code da Nomentana a via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico verso San Giovanni fino a Prenestina & viale Castrensein questo caso penalizzato da un incidente su via Prenestina avvenuto Proprio in prossimità delle immissione per la tangenziale per le consolari verso il centro maggiorcon tratti su via Cassia tra loggiato e via Flaminia tu la stessa via Flaminia file dal a Corso Francia resta Attiva la segnalazione della polizia locale di incidente con code su via Stefano ...