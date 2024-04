Traffico Roma del 30-04-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in vista del concerto del Primo Maggio già chiusa ieri via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro il divieto sarà attivo fino alle cessate esigenze di giovedì 2 maggio da stasera altre modifiche interesseranno diverse vie adiacenti l’area del Circo Massimo con chiusure dalle ore 20 anche di Piazzale Ugo La Malfa via della Greca e via dell’Ara massima di Ercole anche questa sera per lavori sulla metro a chiusura anticipata con ultime corse dai capolini alle ore 21 servizio navetta bus sostitutivo sull’intero percorso per le metro B e B1 ultime corse alle ore 23:30 trasporto ferroviario sospesa la circolazione dellaNapoli via Cassino per l’urto tra un treno è un automezzo fermo tra Santa Maria Capua Vetere Caserta non si escludono ritardi ...