Traffico Roma del 30-04-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 30 aprile 2024) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto attenzione per un incidente sul tratto Urbano della A24L’Aquila code dal grande Tor Cervara in direzione della tangenziale est sul Raccordo Anulare ancora in esterna tra Aurelia via di Casal Lumbroso e tra Prenestina e Tiburtina in carreggiata interna file tra Nomentana e via XXIV e tra Casilina Ardeatinaintenso lungo la tangenziale code da Tiburtina a via Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico verso San Giovanni Abbiamo figli e travi via 24 viale Castrense per le consolari verso il centro maggiorcon code su via Cassia tra la storta e Tomba di Nerone Flaminia da Malborghetto verso Prima porta è dal gr Corso Francia su via Salaria abbiamo code tra via di Villa Spada e la tangenziale la polizia locale Ci segnala incidente Concorde su Viale ...