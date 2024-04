Tiro a Volo - Coppa del Mondo | per gli azzurri del trap appuntamento a Baku

Bilancio tutt’altro che positivo per la Nazionale italiana di Tiro a volo . La squadra dello skeet ha chiuso infatti il Torneo Preolimpico di Doha senza centrare neanche un piazzamento in Finale tra categoria maschile e femminile, andandoci vicino solo con Diana Bacosi che, però, ha mancato la ... Continua a leggere>>

Si è chiuso il torneo finale di qualificazione olimpica di Tiro a volo, andato in scena a Doha, in Qatar: nello skeet maschile, unica specialità in cui l'Italia era alla ricerca di un pass, peraltro già certo in ogni caso attraverso il ranking, le due carte non nominali per Parigi 2024 sono andate ...

