Tiro a volo - il DT Benelli dopo il Preolimpico di Doha | Niente di buono in questa gar - bene solo Bacosi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 aprile 2024) Bilancio tutt’altro che positivo per la Nazionale italiana di. La squadra dello skeet ha chiuso infatti il Torneodisenza centrare neanche un piazzamento in Finale tra categoria maschile e femminile, andandoci vicinocon Dianache, però, ha mancato la qualificazione all’ultimo atto uscendo agli spareggi. Un esito deludente dunque per la squadra tricolore, partita alla volta del Qatar con le carte olimpiche già in tasca (ad eccezione di uno spot da conquistare in campo maschile), proprio per testare le condizioni in vista della sempre più imminente rassegna a cinque cerchi. Anche per questo motivo non ha trattenuto il suo disappunto il DT della Nazionale Andrea, intercettato sui canali ...