Tinder apre una nuova funzione | i dettagli del tuo appuntamento saranno condivisi con gli amici

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ladisi chiama "Share My Date" e consentirà agli utenti di condividere con chiunque idel loro prossimo: luogo, data e perfino una foto della persona con cui si sta per uscire.

C’è una nuova funzione in-app su Tinder e si chiama Share My Date ( info sul mio date) e consente agli utenti di condividere i dettagli dei propri appuntamenti con amici e persone care. Più della metà dei single (51%) sotto i 30 anni è già abituato a condividere in realtà con gli amici i dettagli ... (funweek)

tinder, in arrivo la funzione Share My Date: a cosa serve - tinder ha annunciato Share My Date, la funzione per condividere coi propri cari informazioni utili per incontrare in sicurezza gli utenti conosciuti sull’app ...tecnologia.libero

“Sposeresti mai un’italiana”, rispondono i francesi: il VIDEO esilarante - Sposeresti mai un'italiana Questa domanda è stata rivolta ai francesi. Sapreste dire cosa hanno risposto Scopriamolo insieme.viaggi.nanopress

tinder svela la funzione "Condividi il mio appuntamento" per incontri più sicuri - La nuova funzione di tinder "Condividi il mio appuntamento" consente agli utenti di condividere i dettagli dell'appuntamento con amici e familiari tramite un link. Questo link include il nome, la posi ...notebookcheck