Tinder svela la funzione "Condividi il mio appuntamento" per incontri più sicuri - La nuova funzione di Tinder "Condividi il mio appuntamento" consente agli utenti di condividere i dettagli dell'appuntamento con amici e familiari tramite un link. Questo link include il nome, la posi ...notebookcheck

Tinder lancia la nuova funzione Share My Date per appuntamenti in sicurezza - Lo strumento, in arrivo a breve, permetterà agli utenti di condividere i dettagli dei propri appuntamenti con amici e familiari attraverso l'app ...adnkronos

Tinder, la nuova funzione ‘Share My Date’ invia le info sugli appuntamenti a amici e parenti - 'Share My Date (Info sul mio date)' consente agli utenti di condividere i dettagli dei propri appuntamenti con amici e persone care.funweek