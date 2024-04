Test di Jerez - vola Diggia Ducati e il futuro compagno di Pecco Dall’Igna corre nel ’25

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024) Il più veloce, nel lunedì diandato in scena a, è stato Di Giannantonio. Bella notizia per Vale che con il suo team aveva conquistato con Bez un podio magico, nella super-gara di domenica. Buone sensazioni per la Desmo di, insomma, ma sopratutto esperimenti (e piccole-grandi novità in chiave 2025) per l’Aprilia di Viñales che intercetta il secondo tempo di giornata e si tiene dietro, oltre a Morbidelli, anche i due big del weekend di, Bagnaia (quarto) e Marquez (quinto). Tanto lavoro oscuro ma prezioso, ma niente corsa al tempo per la Yamaha con Quartararo e la Ktm con Binder. Intanto, dopo il duello-show frae Marc che ha deciso il podio del Gp di Spagna, l’argomento che più scotta in casaè quello della scelta del pilota che nel 2025 ...