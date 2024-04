Terrore a Londra - armato di katana attacca i passanti | panico e feriti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 aprile 2024) Almeno cinque persone sono state ferite nei pressi della stazione della metropolitana di Hainault, nel nord-est di, da un uomo che brandiva una, la spada tradizionale giapponese. Secondo quanto riportano i media britannici, un uomo è stato arrestato. Stando a quanto riferito dalla polizia metropolitana non si tratterebbe di "un atto di terrorismo". Il Guardian spiega che cinque persone sono state portate in ospedale a causa dell'attacco. La polizia metropolitana ha fatto sapere che gli agenti sono intervenuti inizialmente per un veicolo all'interno di una proprietà privata, a Thurlow Gardens. Non è chiaro cosa sia successo in seguioto, fatto sta che l'uomoha aggredito anche due agenti di polizia. Il 36enne, le cui immagini rimbalzano sui social, è stato arrestato sul posto ed è in custodia. La polizia esclude ...