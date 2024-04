Quattro persone ferite con una katana nella metropolitana | arrestato un uomo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 aprile 2024) Allarme e terrore a Londra, dove diversesono state accoltellatestazione delladi Hainault, nel Nord-Est della capitale britannica. A diffondere per prima la notizia è stata Sky News, secondo cui il bilancio provvisorio dell’aggressione sarebbe di almenoferiti a colpi di. La polizia ha poi reso noto di averun.Leggi anche: Donna spinta da un passante sui binari dellaPolice are at an incident in the Hainault area.Please follow the instructions of police officers on the ground.A man has been arrested.— Redbridge MPS (@MPSRedbridge) April 30, 2024 Sui social circolano anche alcune immagini dell’aggressore che appare armato della ...