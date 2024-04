Londra - uomo armato di katana ferisce cinque persone I fatti

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 30 aprile 2024) secondo quanto raccontato da Scotland Yard Oggi, 30 aprile 2024, undiha ferito diversealla stazione della metropolitana di Hainault, a Ilford, nell’est di. Secondo la BBC, l’aggressore ha sferrato colpi con la spada a diverseprima di essere arrestato dalla polizia. Al momento, si contano almenoferiti, tra cui due agenti di polizia. Le motivazioni dell’attacco sono ancora da accertare e la polizia non ha classificato l’accaduto come un atto di terrorismo. “Non crediamo che ci sia alcuna minaccia in corso per la comunità. Non stiamo cercando altri sospettati”, ha dichiarato il vice comandante della polizia, Ade Adelekan. L’episodio ha provocato il panico tra i passanti e la stazione della metropolitana è stata ...