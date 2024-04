Stellantis - prima trimestrale dopo il maxi aumento dello stipendio a Tavares | ricavi giù del 12 - titolo a picco in borsa

(Di martedì 30 aprile 2024) Il gruppoha annunciato un calo deidel 12% nel primo trimestre del 2024. Gli incassi si sono fermati poco al di sotto dei 42 miliardi di euro, come spiega il gruppo a causa soprattutto “di minori volumi, effetti cambio valutari e mix sfavorevoli, in parte controbilanciati da prezzi in tenuta”. Le vetture consegne sono state 1.335.000, in flessione del 10%. I dati, nonostante le giustificazioni della società, sono stati accolti male: ilperde inquasi l’8%. Poche settimane fa l’amministratore delegato del gruppo si è visto approvare undel 55% della retribuzione, portata a 23,4 milioni di euro l’anno. L’azienda ha anche annunciano che distribuirà agli azionisti un dividendo ordinario di 1,55 euro per azione (indel ...

