Stellantis | I trim ricavi -12% a 41,7 mld - consegne -10% a 1,3 mln

(Di martedì 30 aprile 2024) Milano, 30 apr. (askanews) –chiude il Iestre 2024 conin calo del 12% a 41,7 miliardi di euro a causa del calo dei volumi, del mix di vendite e dell’effetto cambi negativo, in parte compensati da prezzi netti stabili. Lesono diminuite del 10% a 1,335 milioni di unità a causa di interventi sulla produzione e sulla gestione delle scorte in vista dell’ondata di nuovi prodotti nella seconda metà del 2024. Le scorte sono pari a 1,393 milioni di unità (423 mila in capo a). Le vendite di Bev e Lev sono aumentate rispettivamente dell’8% e del 13% in attesa dei nuovi lanci di bev nel corso dell’anno. Il dividendo di 1,55 euro (+16%) approvato dall’assemblea andrà in pagamento il 3 maggio, mentre il piano di buy back da 3 miliardi di euro è sulla buona strada ...