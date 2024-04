Stellantis - il doppio binario della crisi | giù i ricavi e le consegne mentre Pomigliano si ferma per lo sciopero

(Di martedì 30 aprile 2024) Ie lesono in calo, macontinua a parlare di ottimismo. Quello che, però, non si respira negli stabilimenti italiani tra il caloproduzione, il contratto di solidarietà e gli esuberi annunciati dall’azienda. A cui si aggiungono le questioni relative alla sicurezza dei lavoratori, che hanno portato alla proclamazione dellodi, giùIl gruppo guidato dall’amministratore delegato, Carlos Tavares, nel primo trimestre dell’anno ha fatto registrarenetti per 41,7 milioni di euro, inferiori del 12% rispetto al primo trimestre dello scorso anno. A pesare sono soprattutto i minori volumi e gli effetti del cambio...

Stellantis chiude un 2023 da record: in forte crescita i ricavi e gli utili . L'Europa allargata e il Nord America sono i mercati più forti, il gruppo però non sfonda in Cina e India.... Leggi tutto Continua a leggere>>

8.40 Le vendite globali di veicoli elettrici (Bev)e a basse emissioni (Lev) di Stellantis nel I trimestre 2024 sono aumentate rispettivamente dell'8% e del 13% rispetto al I trimestre 2023. Previsto lancio nuovi modelli elettrici nel 2024 Tuttavia, i ricavi netti per l'azienda nello stesso ... Continua a leggere>>

Milano, 30 apr. (askanews) – Stellantis chiude il I trim estre 2024 con ricavi in calo del 12% a 41,7 miliardi di euro a causa del calo dei volumi, del mix di vendite e dell’effetto cambi negativo, in parte compensati da prezzi netti stabili. Le consegne sono diminuite del 10% a 1,335 milioni ... Continua a leggere>>

Per stellantis ricavi e consegne giù nel primo trimestre 2024 - Da gennaio a marzo 2024, per stellantis ricavi netti a 41,7 miliardi di euro, in diminuzione del 12% rispetto al primo trimestre 2023.

Continua a leggere>>

stellantis, ricavi trim1 in calo 12% sotto attese, vede recupero in secondo semestre - Avviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ...

Continua a leggere>>

stellantis affronta sfide nonostante la conferma della guidance 2024 - stellantis, la casa automobilistica italo-francese-statunitense, ha recentemente affrontato una serie di sfide. Nonostante un calo dei ricavi e delle consegne nel primo trimestre, che sono risultati i ...

Continua a leggere>>