Sinner ok - giocherà contro Khachanov a Madrid

(Di martedì 30 aprile 2024) Roma, 30 apr. (askanews) – Jannikgli ottavi di finale del Masters 1000 diKaren. L’azzurro ha sciolto le riserve dopo l’allenamento svolto a ora di pranzo per testare le condizioni dell’anca destra ed ha deciso di giocare il match in programma nel pomeriggio sull’Arantxa Sanchez Stadium. Per, dunque, arrivano segnali incoraggianti dopo che nel match di terzo turnoKotov aveva sentito nuovamente dolore all’anca destra, problema accusato per la prima volta durante il torneo di Monte-Carlo. Jannik, sotto gli occhi del coach, Simone Vagnozzi, e del fisioterapista, Giacomo Naldi, ha provato tutti i colpi sciogliendo la riserva positivamente. L'articolo proviene da Ildenaro.it.