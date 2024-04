Jannik Sinner scioglie le riserve e giocherà a Madrid | sfida a Khachanov - arginati i fastidi fisici

(Di martedì 30 aprile 2024)ha sciolto lee scenderà in campo oggi pomeriggio per affrontare Karennegli ottavi di finale del Masters 1000 di. C’erano diversi dubbi sull’effettiva presenza del tennista italiano sulla terra rossa della capitale spagnola, dopo che ieri si era toccato più volte l’anca durante il match contro Pavel Kotov e dopo che in conferenza stampa aveva dichiarato di avere questo problema già a Montecarlo. L’allenamento/riscaldamento andato in scena nella tarda mattinata odierna ha evidentemente convinto il fuoriclasse altoatesino a non ritirarsi dall’evento e are il rognoso avversario russo. Il numero 2 del mondo è sembrato fluido e brillante negli scambi svolti con il suo allenatore Simone Vagnozzi, palesando una condizione fisica all’altezza per ...

14:06 Taylor Fritz batte 7-6, 6-4 Hubert Hurkacz e vola ai quarti dove affronterà Cerundolo o Zverev, in campo tra poco. dopo tocca a Sinner, che non ha ancora ufficializzato la sua presenza in campo oggi. 12.50 Sinner in questo momento si sta allenando ...

sinner ok, giocherà contro Khachanov a Madrid - Roma, 30 apr. (askanews) - Jannik sinner giocherà gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid contro Karen Khachanov. L'azzurro ha sciolto ...

LIVE sinner-Khachanov, ATP Madrid 2024 in DIRETTA: terminato l'allenamento, riserve non ancora sciolte. Azzurro in campo dopo Zverev! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:06 Taylor Fritz batte 7-6, 6-4 Hubert Hurkacz e vola ai quarti dove affronterà Cerundolo o Zverev, in campo ...

