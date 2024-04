A che ora Sinner-Khachanov oggi in tv - ATP Madrid 2024 | ordine di gioc - program -a, streaming

(Di martedì 30 aprile 2024) Martedì 30 aprile Jannikaffronterà il russo Karennegli ottavi di finale dell’ATP di. Sono quattro i precedenti, con l’italiano in vantaggio per 3-1. Particolarmente dolce il ricordo dell’ottavo agli Australian Open, il primo Slam vinto dal classe 2001 italiano. LA DIRETTA LIVE DI(4° MATCH DALLE 11.00) Il n.2 del mondo ha accusato un problema all’anca destra nel corso del match vinto contro il russo Pavel Kotov, spiegando successivamente che se lo sta trascinando da Montecarlo. “Dobbiamo vedere cosa sarà meglio per il mio corpo“, ha dichiarato nell’intervista post-partita, lasciando trapelare l‘ipotesi di un ritiro. Successivamente, in conferenza stampa,è poi tornato sull’argomento: ...

Il Tabellone principale del WTA 1000 di Madrid , in programma dal 23 aprile al 4 maggio sulla terra rossa della capitale spagnola. La numero uno al mondo Iga Swiatek guida il seeding, seguito dalla bielorussa Aryna Sabalenka, campionessa in carica. Al via anche tutte le altre big, da Gauff a ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid tra Jannik Sinner e Karen Khachanov. Brutti segnali per l’altoatesino dal match di ieri sera contro Pavel Kotov. Durante il 2° parziale, il ... Continua a leggere>>

Sinner, l’anca è il tallone d’Achille: da Roma a madrid, un problema che lo tormenta da tempo - madrid ha certificato qual è il tallone d’Achille di Jannik Sinner: l’anca. Anzi, è più corretto usare il plurale perché il problema si ripresenta ciclicamente. Era il 2022, quando Sinner a Roma – ...

Continua a leggere>>

BAYERN MONACO - Kimmich: "Barcellona e Real madrid su di me Voglio prima parlarne con il club" - Joshua Kimmich potrebbe trasferirsi in Spagna. In molti vedono il difensore tedesco con la maglia del Barcellona o del Real madrid, tuttavia il giocatore del Bayern Monaco non ha intenzione di andarse ...

Continua a leggere>>

Atp madrid, il tabellone degli ottavi - Sinner vs Khachanov – Auger Aliassime vs Ruud – Medvedev vs Bublik – Nadal vs Lehecka – Hurkacz vs Fritz – Cerundolo vs Zverev ...

Continua a leggere>>